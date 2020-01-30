شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقدم 3 نصائح للوقاية من فيروس «كورونا» (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اتخذت مصر مجموعة من التدابير الوقائية، ورفع حالة الاستعداد القصوى لمنع دخول فيروس «كورونا» للبلاد. Advertisements وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن ذلك يأتي في ظل المخاوف العالمية من انتشار الفيروس، واتخاذ كل دول العالم التدابير اللازمة لمواجهته. ونشر المركز انفوجرافا يوضح أعراض الإصابة بالفيروس ونصائح للوقاية منه.

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