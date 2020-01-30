شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي» يفتتح مركزين للخدمات التموينية وفرعًا لـ«حماية المستهلك» ببورسعيد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، يرافقه محافظ بورسعيد عادل الغضبان، ورئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور راضي عبدالمعطي، اليوم الخميس، مركزين للخدمات التموينية بمنطقة الضواحي والمناخ، وفرعا لجهاز حماية المستهلك.

وقال المصيلحي - خلال مؤتمر صحفي اليوم- إن افتتاح المركزين يأتي في إطار استراتيجية الوزارة في التطوير والتحول الرقمي، وذلك لتقديم خدمات بسهولة ويسر للمواطنين، وسيقدمان كافة الخدمات التموينية (فصل- إضافة- خصم- وفاة- إضافة- زواج- بدل فاقد)، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح 3 مراكز (المركز النموذجي المطور والمركز النموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومركز النموذجي شرق)، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح مركزين آخرين في منطقتي بور فؤاد أول وثاني لخدمة قاطني شرق التفريعة والمدينة المليونية وسهل الطين.

وأوضح المصيلحي أنه تم استخراج 123 بطاقة تحول رقمي في بورسعيد من خلال (ابليكيشن) يستطيع المواطن من خلاله تسجيل كافة بياناته وتقديم الطلب المراد تنفيذه، منوها إلى أنه يتم تنفيذ طلبه خلال 15 يوما.

Advertisements

وأضاف أن محافظة بورسعيد تعد نموذجا للتنمية الشاملة المتكاملة سواء من خلال توفير بنية أساسية قوية ورفع كفاءة للمرافق وخدمات متكاملة لكل الفئات من خلال توفير مناطق صناعية وتجارية وترفيهية مع الاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى توفير مساكن ملائمة.

وأكد أنه تم القضاء تماما على ظاهرة العشوائية، منوها بأن منظومة التأمين بالمحافظة لا تقتصرعلى تطوير المستشفيات فقط بل تتضمن توفير معلومات متكاملة بخطوط اتصال، معربا عن سعادته بما يتم في المحافظة والتي يتم فيها تجريب أي خدمة جديدة تطرح للمواطن.

وأضاف أن كل هذا التطوير لم يكن ليحدث لولا وجود استراتيجية وخطة واضحة، وهي خطة مصر 2030 وإرادة سياسية قوية متمثلة في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن التحول الرقمي أصبح مطلبا هاما وبدونه لن نستطيع التكامل مع الدول الأخرى ولن يستطيع المواطن الحصول على حقوقه.

من جانبه، قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد «إن المواطنين يحصلون على خداماتهم في أقل من دقيقتين بمركز خدمة المواطنين بالمحافظة»، لافتا إلى عدم وجود أي شكاوى بنسبة 100%.

وأوضح أن افتتاح فرع لجهاز حماية المستهلك يعد إضافة للمحافظة في خدمة المواطن من خلال إمكانية الإبلاغ عن أي شكوى سيتم حلها سريعا من خلال توجه سيارات الضبطية القضائية.

وزير التموين الدكتور علي المصيلحي يفتتح فرع جهاز حماية المستهلك ببورسعيد

وزير التموين الدكتور علي المصيلحي يفتتح فرع جهاز حماية المستهلك ببورسعيد

وزير التموين الدكتور علي المصيلحي يفتتح فرع جهاز حماية المستهلك ببورسعيد