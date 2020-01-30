شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة البحر الأحمر تدرس إنشاء وحدة متخصصة لـ«السفاري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الخميس، اجتماعًا مع عدد القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وجمعية السفاري، لبحث إنشاء وحدة متخصصة مسؤولة عن قطاع سياحة رحلات السفاري بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الهدف من إقامة هذه الوحدة هو تأمين وتنظيم رحلات السفاري بصحراء البحر الأحمر وتسجيل بيانات كل سائح وجنسيته والشركة المنظمة للرحلة، مشيرًا إلى أهمية تلك الرحلات للسائحين الوافدين للمحافظة.

Advertisements

ولفت المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على دراسة المقترح بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة حتى يتم الوصول إلى الصورة النهائية لتلك الوحدة.

من جانبهم، طالب منظمو رحلات السفاري بالغردقة بإنشاء غرفة لسياحة السفاري تكون تابعة لوزارة السياحة وتهتم بشؤون هذا النشاط وإصدار التراخيص للرحلات لعدم احتكار هذا النوع من الرحلات لعدد من الشركات الكبرى.

وتجذب سياحة السفاري في صحراء الغردقة آلاف السائحين الأوروبيين للمشاركة في هذه الرحلات خلال قضائهم إجازاتهم بعيدًا عن شواطئ القرى السياحية ورحلاته الغطس، وحققت هذه الرحلات انتعاشًا للاستمتاع بما تحتويه الطبيعة والحياة البرية المصرية من الجبال والرمال والهضاب والوديان والتعرف على الحياة البدوية بكافة تفاصيلها وقضاء يوم داخل التجمعات البدوية.

ويقدر عدد المشاركين في رحلات السفاري يوميًا من 600 إلى 900 سائح من جنسيات مختلفة معظمهم من الألمان والإنجليز والأوكرانيين والدول الإسكندنافية.