بالأسماء.. ضم 116 مبنى في البحيرة للمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق وزير الإسكان عاصم الجزار على قيد 116 مبنى بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة البحيرة.

ولمعرفة نص القرار وأسماء المبانى: الوقائع المصرية 30 يناير 2020

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