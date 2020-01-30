شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في براغ يلقي محاضرة لطلبة جامعة نيويورك الدولية حول تغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى السفير المصري لدى جمهورية التشيك سعيد هندام، محاضرة أمام طلبة جامعة نيويورك الدولية في براغ، حول التغير المناخي الناتج عن الاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة.

وشرح السفير المصري دور مصر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، ومنها إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، وتوليد الطاقة من الرياح، والمحفزات الاقتصادية للسيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز، والبدء في توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وصولاً لتسعير تشغيلي أكثر اقتصادية عن الوقود الأحفوري.

كما أشار إلى خطط توفير الدولة للنقل بالطاقة الكهربائية، ومشروعات عملاقة كمترو الأنفاق وتوسيع شبكته، والشروع في توفير أتوبيسات نقل عام تعمل بالكهرباء للحفاظ على بيئة نظيفة خاصة في المدن الكبرى.