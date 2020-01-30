شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يوافق على تأسيس شركة مساهمة باسم «البورصة المصرية للسلع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، على الترخيص لكل من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم «البورصة المصرية للسلع». وللإطلاع على نص القرار:

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كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي يوافق على تأسيس شركة مساهمة باسم «البورصة المصرية للسلع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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