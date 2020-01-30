شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الحكومة تنشر أعراض وطرق الوقاية من مرض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الحكومة إنفوجراف برفع مصر حالة الإستعداد القصوى لمواجهة كورونا، وتضمن الانفوجراف توضيح أعراض المرض وهى صعوبة التنفس والسعال والحمى، وتضمن الإنفوجراف نصائح للوقاية من المرض منها استخدام المنتجات الحيوانية المجهزة بشكل سليم والحفاظ على نظافة اليدين وتفادى الإقتراب من أى شخص تظهر عليه أعراض المرض .

وكانت عدد من الجامعات، قد نظمت تنظيم عدد من الدورات والندوات التدريبية والتوعوية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، لكيفية الوقاية من الفيروس الغامض "كورونا"، مؤكدين أن هذا الإجراء وقائى وفى إطار الدور المجتمعى لها.

ونظمت كلية التمريض جامعة حلوان، حملة توعوية للعاملين الإداريين بالجامعة بعنوان كيف تحمي نفسك من فيروس "الكورونا"، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، حيث تضمنت الحمله توزيع مطويات توعوية وتوزيع كمامات، والتعريف بسبل الحماية العامة من فيروس الكورونا.



