شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة فى فيتنام يعلن تسجيل إصابتين أخريين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة فى فيتنام تسجيل إصابتين أخريين بفيروس كورونا وفق خبر عاجل لشبكة سكاي نيوز.

وكانت الفلبين أعلنت اليوم عن ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، فيما بدأت نيوزيلندا وسنغافورة اجراءاتهما لإجلاء مواطنيهما من مدينة ووهان الصينية.

ونقل موقع سكاى نيوز عن وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، إن سيدة صينية، تبلغ من العمر 38 عاما، وصلت إلى الفلبين عائدة من مدينة ووهان الصينية، معقل تفشي فيروس كورونا الجديد، وكشفت الفحوصات إصابتها بالفيروس، وتم إيداعها في مستشفى حكومي.

وأعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن بلاده بصدد إرسال طائرة لإعادة رعاياها العالقين في مدينة ووهان الصينية، وستقوم الطائرة بنقل 300 راكب من ووهان إلى نيوزيلندا مباشرة.