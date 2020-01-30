شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. تفاصيل كتاب القيم والأخلاق بين طلاب الإسلام والمسيحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مركز المناهج والمواد التعليمية من وضع إطار عام لمنهج كتاب القيم والأخلاق، المقرر توزيعه على طلاب المرحلة الابتدائية بدءا من العام الدراسى المقبل، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل الكتاب.

ـ اسمه كتاب القيم والأخلاق.

ـ كتاب جديد بالمدارس لتدريس الأخلاق الدينية فى الإسلام والمسيحية.

ـ محتوى الكتاب مستمد من الدين الإسلامى والمسيحى.

ـ لن يكون بديلاً لتدريس التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية الخاص بالعقائد.

Advertisements

ـ يدرس فى حصة مشتركة تجمع الطلاب المسلمين والمسيحيين.

ـ سيكون عبارة عن مادة داخل المجموع الكلى للطالب.

ـ سيتم تطبيقه على طلاب الصف الثالث الابتدائى العام المقبل.

ـ يعزز هذا المنهج ما اتفقت عليه الأديان السماوية من دعم القيم والأخلاق والتسامح وقبول الآخر.

ـ سيفتح لغة حوار بين الطلاب يسودها الفهم للأخلاقيات السمحة فى كل دين.

ـ المنهج الذى يدرس فى التربية الدينية حاليًا كما هو مادة نجاح ورسوب ولا تضاف لمجموع الطالب.