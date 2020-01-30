شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لتنفيذ أعمال صيانة ورفع الكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى يستمر حتى الثلاثاء الموافق 11/2/2020، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة جسم الكوبرى .

وأكدت محافظة الجيزة أن الأعمال تنفذ على أربعة مراحل، المرحلة الأولى من منتصف جسم الكوبرى بعرض 7 م مع ترك حارة مرورية للجهة اليمنى وعدد 2 حارة مرورية للجهة اليسرى ويستمر العمل بها لمدة أسبوعين.

المرحلة الثانية من الجانب الأيسر بعد نهاية مطلع كوبرى الجيزة للقادم من شارع الهرم ويستمر العمل بها لمدة أسبوع .

المرحلة الثالثة من الجانب الأيسر من نهاية مطلع كوبرى الجيزة للقادم من شارع فيصل والعمل لمدة أسبوع.

المرحلة الرابعة من الجانب الأيمن من كوبرى الجيزة للقادم من شارع ربيع الجيزى ويستمر العمل بها لمدة أسبوع.

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وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبرى .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بضرورة الإلتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور لتفادى التكدسات مع تقديمها كامل الإعتذار للمواطنين عما قد يلحق بهم من إعاقات مرورية بمحيط منطقة الأعمال.

وكانت أعلنت محافظة الجيزة عن موافقة مجلس الوزراء اليوم على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا وتكليف المحافظة بتشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية حيث يجرى حالياً تقدير التعويضات والبدائل، مشيراً إلى أنه سيتم توفير عدد من الوحدات السكنية من وزارة الإسكان للراغبين من المضارين بعد سداد قيمتها وطبقاً لنظام السداد المعمول به .