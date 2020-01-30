شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن العالم الأمريكى جون باردين الحاصل على جائزة نوبل للفيزياء مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الخميس 30 يناير ذكرى رحيل عالم الفيزياء الأمريكى جون باردين، الذى حصل على جائزة نوبل للفيزياء مرتين، الأولى كانت لأعماله فى ترانزستورات عام 1956، والثانية كانت لأبحاثه فى مجال المواد فائقة التوصيل عام 1972.

الخليج 365 يقدم 10 معلومات عن جون باردين فى ذكرى رحيله كما يلى:

1- ولد جون باردين في ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية في 23 مايو 1908، وكان والده، تشارلز باردين، أستاذ علم التشريح وأول عميد لكلية الطب في جامعة ويسكونسن-ماديسون.

2- تخرج باردين من مدرسة ماديسون الثانوية الوسطى عام 1923.

3- حصل باردين علي درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن- ماديسون عام 1928، كما حصل على الماجستير من نفس الجامعة بعدها بعام واحد.

4- انتقل باردين للعمل في مختبرات الخليج للأبحاث، الفرع البحثي لشركة نفط الخليج، ومقرها في بيتسبرج، وعمل كجيوفيزيائي على تطوير طرق لتفسير المسوحات المغناطيسية والجاذبية من 1930 حتي 1933.

Advertisements

5- حصل باردين على درجة الدكتوراة في الفيزياء الرياضية من جامعة برينستون في 1936.

6- في 23 ديسمبر عام 1947، تمكن باردين وبراتين من تخليق نقطة اتصال تعمل كترانزستور مما حقق التكبير في التيار والقدرة الكهربية.

7- في عام 1956، تقاسم باردين جائزة نوبل في الفيزياء مع ويليام شوكلي ووالتر براتين "لأبحاثهم على أشباه الموصلات واكتشافهم لتأثير الترانزستور".

8- كما حصل باردين على حصل على وسام ستيوارت بلنتين من معهد فرانكلين عام 1952، وفي عام 1975 حصل على وسام فرانكلين، بالإضافة إلى الوسام الرئاسي للحرية من الرئيس جيرالد فورد. وكان يمثله في الاحتفال ابنه، ويليام باردين، عام 1977.

9- وفي عام 1972، تقاسم جون باردين جائزة نوبل في الفيزياء مع ليون نيل كوبر وجون روبرت شريفر لتطويرهم نظرية فائقة التوصيل بشكل مشترك، والتي سميت نظرية باردين-كوبر.

10- في 30 يناير عام 1991 توفي جون باردين متأثرا بمرض في قلبه في مستشفى بريجهام في بوسطن ماسوشستس.