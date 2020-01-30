محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020 وبلغت نسبة النجاح فى مدارس القاهرة 77,7 % حيث حضر الامتحانات 150929 طالب وطالبة نجح منهم 117271. كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالب100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95 %. كما اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الاعداية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5 %. وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بأنه يمكن للطلاب الحصول علي بيان درجاتهم غداً من خلال الانترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.



وأنهى طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، امتحاناتهم الخميس الماضى بمادة العلوم، وقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد سير الامتحانات بمختلف المدارس، مؤكدا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام بالاضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لاعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم

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