شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع دراجات الطلبة يصل جامعة الفيوم وافتتاح المرحلة الأولى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم، يوم السبت المقبل، فعاليات المرحلة الأولى من المشروع الرائد لاستخدام الدراجات التشاركي لطلبة جامعة الفيوم بحضور ومشاركة رانده ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالقاهرة، وفيريش رامسوخ القائم بأعمال سفير هولندا بالقاهرة، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.

وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان، أصدرته الوزارة، اليوم، الخميس، على أن هناك اهتمام مشترك مع محافظة الفيوم لتحقيق الاستدامة المالية التى تكفُل تحقيق الاستدامة البيئية لمشروع الدراجات والتى تستلزم الإدارة السليمة والصيانة الدورية والمحافظة على الدراجات وتأمينها، من خلال وضع ضوابط تكفل الحفاظ عليها وتحدد دور الجامعات والمحافظة فى إدارة تلك المنظومة أو نظام المشاركة فى الدراجات.

وشددت الوزيرة على ضرورة إزالة العقبات أمام تطبيق هذا النظام الجديد بالفيوم باعتبارها تجربة رائدة يمكن أن تنطلق تجارب اخرى بمحافظات أخرى من خلال نجاحها بالفيوم، خاصة أن استخدام الدراجات يساهم فى توفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات وتلوث الهواء والمصروفات الخاصة بالتنقل للأفراد يوميا بالإضافة إلى تحسين الصحة العامة وتقليل حجم المرور الآلى و تقليل الازدحام وتم الاتفاق على تفعيل دور اتحاد طلاب الجامعات فى تطبيق نظام المشاركة فى مشروع الدراجات.

وكانت قد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، النتائج الإيجابية للمشروعات البيئية الرائدة لتشجيع استخدام وسائل النقل التقليدية وغير الآلية، "المشى والدراجات"، بمحافظة الفيوم حيث تابعت خطوات تفعيل مشروع استعانة شباب الجامعات بالدراجات ضمن أنشطة حياتهم اليومية كوسيلة من وسائل التنقل الأساسية بالفيوم وتطبق التجربة تحت شعار "الدراجات وسيلة مواصلات" فى إطار مشروع استدامة النقل الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.