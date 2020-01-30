شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما لا تعرفه عن البطل رأفت الهجان فى الذكرى الـ38 لوفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطريق إلى دارمشتات بألمانيا تلك المدينة التى عاش فيها البطل المصرى رأفت الهجان "رفعت الجمال" ابن محافظة دمياط باسم جاك بيتون، تستغرق نحو 15 دقيقة من مدينة فرانكفورت التابعة لولاية هيسن الألمانية إذ تبعد المسافة نحو 35 كيلو مترا فقط .

مدخل المدينة من اتجاه فرانكفورت تقع فيه شركة مرسيدس العملاقة ثم محطة القطارات المركزية، وعلى بعد نحو 10 دقائق بالسيارة من وسط المدنية تقع مقابر دار مشتات الكبيرة، والتى تضم قبر رأفت الهجان الذى تمر اليوم 30 يناير الذكرى السنوية الـ38 لوفاته، وقبور بعضها يرجع إلى عام 1846 .

الملاحظ أن هناك خارطة للمقابر على اليمين وعلى اليسار، وكافيتريا تقدم المأكولات الخفيفة والمشروبات للزائرين، يقطع المقابر طريقا طويلا يصل لنحو 800 متر تقطعه عدم طرق جانبيه فى منطقة أشبه بالغابات الشجرية .

المقابر تضم رفات متوفيين منذ من الحرب العالمية الأولى .

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ذهبنا هناك بحثا عن مزايا تلك البلد التى فضل بطلنا المصرى رأفت الهجا العيش فيها ثم انتقلنا بحثا عن مقبرته، حيث توفى بطلنا فى 30 يناير 1982 ودفن فى 3 فبراير.

ورأفت الهجان هو الاسم الحركى للمواطن المصرى رفعت على سليمان الجمال الذى ولد فى 1 يوليو 1927 وتوفى فى 30 يناير 1982، وبطلنا رحل إلى إسرائيل بتكليف من المخابرات المصرية فى إطار خطة منظمة فى يونيو عام 1956 مع بداية هجرته إلى المانيا وإقامته فى دار مشتات.