شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات لرفع الإشغالات فى هضبة الأهرام وشارع فاطمة رشدى بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع هضبة الأهرام، بالجيزة، برئاسة أمجد مصطفى نائب رئيس حى الهرم لقطاع هضبة الأهرام حملة مكبرة استهدفت إشغالات المقاهى والمحال بمنطقة هضبة الأهرام كما استهدفت التكاتك، وشارك فى الحملة الإدارات المختلفة بقطاع هضبة الأهرام وتحت غطاء أمنى من شرطة المرافق فى حى الهرم، حيث تم سحب كميات كبيرة من الكراسى و"الترابيزات" من المحال والمقاهى المخالفة وإزالة التعديات على حرم الطريق العام.

كما كثف قطاع هضبة الأهرام أعمال النظافة ورفع القمامة من الأراضى الفضاء والشوارع، ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها.

وفى السياق تم تنفيذ حملة إشغالات بشارع فاطمة رشدى، بقيادة محمد نور، رئيس الحى، استهدفت إشغالات المقاهى والمحال، ومن المقرر أن يتم رصف الشارع بعد انتهاء أعمال تحويلات خطوط الغاز بالشارع، بسبب أعمال مترو الأنفاق.

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نظمت أجهزة محافظة الجيزة حملة مكبرة بحى بولاق الدكرور، أسفرت عن فتح شارع الأربعين بعد غلقه لعدة سنوات، والعمل على تحويله لمحور مرورى جديد بشارع العشرين والمساكن وفيصل، تحت إشراف اللواء ايهاب رشاد رئيس حى بولاق الدكرور، وبعليمات من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم بولاق الدكرور.

شارك فى الحملة عبد الله نور وأسامة بشاى وسيد عبدالله ، نواب رئيس الحى، وسيد قاعود مدير الاشغالات ومجموعة كبيرة من رجال الاشغالات والمتابعة الميدانية بالحى وشرطة المرافق بحى بولاق الدكرور.

وفى سياق أخر استجاب اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، ل شكاوى المواطنين، حيث نفذ رجال الوحدة المحلية ببشتيل، بقيادة على منصور، رئيس الوحدة، بناءا على شكوي مواطن بوجود طفح مياه بشارع المسابك ببشتيل، حيث تم شفط المياه وتسليك ماسورة المياه.