شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن عالم الفيروسات ماكس تيلر.. اكتشف لقاح الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الخميس 30 يناير ذكرى ميلاد عالم الفيروسات الجنوب أفريقى ماكس تيلر، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1951 لاكتشافه لقاحاً ضد الحمى الصفراء، الذى أصيب هو نفسه بها.

”الخليج 365” يقدم 10 معلومات عن ماكس تيلر فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1. ولد ماكس تيلر فى مثل هذا اليوم 30 يناير عام 1899 في بريتوريا ـ عاصمة ما كان يسمى آنذاك بالجمهورية الإفريقية الجنوبية "جنوب أفريقيا حاليًا"، وكان والده أرونلد تيلر عالم جراثيم بيطري من سويسرا.

2. درس ماكس تيلر في مدرسة بريتوريا الثانوية للبنين، ثم التحق بكلية رودس الجامعية، ثم تخرج فى مدرسة الطب بجامعة كيب تاون عام 1918.

3. في عام 1922 حصل ماكس تيلر على شهادة في طب المناطق الحارة وحفظ الصحة وحصل على ترخيص كلية الأطباء الملكية بلندن وعضوية كلية الجراحين الملكية بإنجلترا.

4. في عام 1922 تم تعيينه فى مدرسة جامعة هارفارد لطب المناطق الحارة، حيث قضى سنوات عديدة في دراسة الزحار الأميبي ومحاولة اكتشاف لقاح مضاد لحمى عضة الجرذ.

5. بدأ ماكس تيلر إجراء أبحاث حول داء الحمى الصفراء، وفي عام 1926 فند تيلر الفرضية القائلة بأنها تنتج عن الإصابة بنوع من البريميات يسمى Leptospira icteroides، وهو ما ثبت صحته عندما تبين بشكل قاطع أن الحمى الصفراء مرض فيروسي.

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6. وفي عام 1928 أثبت تيلر أن فيروسى الحمى الصفراء في كل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية متطابقان مناعيًا.

7. أصيب ماكس تيلر بالحمى الصفراء أثناء أبحاثه ولكنه نجا من الموت بها وتكونت لديه مناعة منها.

8. طور ماكس تيلر لقاحا لمرض الحمى الصفراء من خلال تجاربه على الفئران وأنتجت إحدى المؤسسات بين عامي 1940 و1947 حوالى 28 مليون جرعة من اللقاح، وتم القضاء على المرض الذى كان منتشرًا وقتها.

9. فى عام 1951 وبفضل اكتشاف ماكس تيلر لقاح لمرض الحمى الصفراء تم منحه جائزة نوبل فى الطب، كما حصل على قلادة فلاتري من جامعة هارفارد عام 1945، وجائزة لاسكر من الرابطة الأمريكية للصحة العامة عام 1949.

10.توفى ماكس تيلر فى 11 أغسطس 1972 عن عمر يناهز 73 عامًا.



