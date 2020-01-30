شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تقبل طلبات 158 فرصة عمل بالإسماعيلية برواتب مجزية.. اعرف ازاى تقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، اليوم الخميس، قبول طلبات راغبى العمل على 150 فرصة عمل في سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية، فضلا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية، و3 وجبات طعام "فطار وغذاء وعشاء" وبدل مواصلات، وتأمين صحى".

كما تقبل المديرية 8 فرص عمل بإحدى كبرى شركات التأمين التكافلى (مالتى ناشونال)، براتب ثابت لكل أعضاء فريق وموظفى ومديرى المبيعات، فضلا عن العمولات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبى.

صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة للعمل بالفنادق تتمثل فى مُشرف أول اشراف داخلى، ومُشرف إشراف داخلي ( غرف ومناطق عامة )، وعامل إشراف داخلى (غُرف)، وعامل إشراف داخلى (مناطق عامة) ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير، وكابتين.

Advertisements

وفى نفس السياق أشار ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية إلى أن شركات التأمين التكافلى تطلب موظفي ومديرى مبيعات لاستكمال هيكلها الوظيفى بالإسماعيلية، ويشترط فى المتقدم لموظفى المبيعات الحصول على مؤهل دراسى ليسانس أو بكالوريوس، والسن من 25 إلي 35 سنة، وخبرة فى مجال التأمين، والعقارات، والبنوك، وأن يكون المتقدم حسن المظهر واللباقة، والقدرة على الإقناع وتأدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

أما المتقدم لوظيفة مدير مبيعات، الحصول على مؤهل دراسى عالى ليسانس أو بكالوريوس، وخبرة في الإدارة والمبيعات، والتأمين، والسن من 30 إلى 35 سنة، ويفضل أن تكون أنثى، وتمتلك سيارة.

وقال مدير المديرية : إن المقابلة الشخصية في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الاسماعيلية، مؤكدا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوها إلي أنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق وشركات التأمين طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال : إن الطلبات تقدم من اليوم الخميس وحتي استيفاء العدد المطلوب ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية