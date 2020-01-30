شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الطلاب المطورين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يبدأ أنشطته العلمية بالتنسيق مع "جوجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من إعداد برنامج مكثف يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة سيتم تنفيذها من خلال نادي الطلاب مطوري التطبيقات والبرمجيات الذى أنشأته الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء فى إطار التوجه العام للجامعة الذى يستهدف خلق مجتمع رقمى قائم على أحدث ما توصل إليه العلم.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أن إنشاء هذا النادى تم بالتنسيق وبدعم من محرك البحث العالمى الشهير "جوجل" لتصبح الجامعة بهذا الإنجاز فى طليعة الجامعات المصرية التى يقام بها مثل هذا النادى، فضلاً عن ذلك فقد أصبح اسم الجامعة ضمن قائمة الجامعات العالمية التي بها نادي للطلاب المطورين على موقع "جوجل".

Advertisements

وأوضح الدكتور هاني حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات أن النادي يهدف فى المقام الأول الى جمع الطلاب المهتمين بالتكنولوجيا فى مجال الكمبيوتر بشكل عام داخل الجامعة فى مكان واحد وذلك من اجل تكوين مجتمع تقني يجمع جميع طلاب الجامعة للمشاركة فى الأفكار والقيام بتنفيذ المشاريع القابلة للتطبيق وقد اختارت ادارة "جوجل" أحد طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رائداً للنادي بعد اجتيازه لكافة الاختبارات التى تمت بمعرفة خبراء فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتم أيضاً تشكيل فريق عمل لإدارة النادي يضم 10 طلاب من مختلف كليات الجامعة.

وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن النادى بعد تدشينه أصبح بالفعل متاحا لجميع طلاب الجامعة وليس قاصرا على طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات وذلك لتجسيد للهدف الأساسي من انشائه والذى يتمثل فى تدريب الطلاب على أحدث التكنولوجيا الموجودة حاليا من جوجل وبالتالى إمكانية استخدام ما يتعلموه فى القيام بحل مشاكل المجتمع خاصة أن عضو النادي الذي يتم تدريبه على التكنولوجيا بمعرفة جوجل سيحصل على شهادة إجادة لتكنولوجيات جوجل و هذه الشهادة موثقة و يعطي للطالب ميزة تنافسية تساعده في الحصول على فرص عمل في كبرى الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا المعلومات.