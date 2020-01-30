شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى براغ يستعرض دور مصر فى التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض السفير المصرى لدى جمهورية التشيك سعيد هندام دور مصر فى التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، ومنها إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، وتوليد الطاقة من الرياح، جاء ذلك في محاضرة ألقاها السفير أمام طلبة جامعة نيويورك الدولية في براغ حول التغير المناخي الناتج عن الاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن السفير المصرى أشار، كذلك، إلى المحفزات الاقتصادية للسيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز، والبدء في توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وصولاً لتسعير تشغيلي أكثر اقتصادية عن الوقود الأحفوري.

كما سلط الضوء على خطط توفير الدولة للنقل بالطاقة الكهربائية، ومشروعات عملاقة كمترو الأنفاق وتوسيع شبكته، والشروع في توفير أوتوبيسات نقل عام تعمل بالكهرباء للحفاظ على بيئة نظيفة خاصة في المدن الكبرى.

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعلنت أنها ستنتهى من أعمال الربط بين محطة محولات بنبان 3 ومحطة محولات توشكى 2 فى أغسطس المقبل، والتى ستساهم فى رفع كفاءة وقدرة محطة توشكى من جهد 220 ك.ف إلى 500 ك.ف، وتساهم أيضاً فى تحسين الجهد بمنطقة شرق العوينات والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

Advertisements



وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، البدء فى أعمال خط الربط بين محطتى محولات بنبان 3 وتوشكى 2 لتفريغ الطاقة المولدة من محطات بنبان الشمسية، والاستفادة منها فى تحسين مستوى الخدمة بمنطقة توشكى وشرق العوينات، موكداً أنه سيجرى الانتها من الربط بين المحطتين فى أغسطس المقبل.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيجرى إنشاء خط ربط بين المحطتين بطول 260 كيلو مترًا، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى مليار 500 مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة.

الجدير بالذكر أن إجمالى تكلفة تطوير شبكة نقل الكهرباء يبلغ 57 مليار جنيه، وبلغ إجمالى تكلفة ما جرى تنفيذه حتى الآن من توسعات وأعمال تطوير بشبكة النقل بلغ 50 مليار جنيه، ومع إنشاء خطوط نقل جديدة بطول 6200 كيلو متر فى 2020 ستكون هذه الخطوط شبكة نقل جديدة موازية للشبكة الحالية، علاوة على أنه يجرى الانتهاء من إنشاء 27 محطة محولات جديدة، وإنشاء 5 محطات جهد 500 ك.ف و12 محطة جهد 66 و10 محطات جهد 220.