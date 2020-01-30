شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن عالم الأحياء بيتر أجرى الذي اكتشف قنوات الماء بخلايا الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الخميس 30 يناير ذكرى ميلاد عالم الأحياء الأمريكى بيتر أجرى، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2003 لاكتشافه "قنوات الماء" في خلايا الإنسان مما ساعد على طريقة نقل الأملاح والمياه من وإلى الخلية البشرية ومكافحة عدد من الأمراض الخطيرة.

”الخليج 365” يقدم 10 معلومات عن عالم الأحياء الأمريكى بيتر أجرى فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1. ولد بيتر أجرى فى مثل هذا اليوم 30 يناير عام 1949 لأب كيميائي في نورث فيلد بولاية مينيسوتا بأمريكا.

2. حصل بيتر أجرى على درجة البكالوريوس من معهد أوجسبورج في منيابولس.

3. فى عام 1974 حصل بيتر أجرى على الدكتوراه فى الطب من مدرسة بالتيمور الطبية بجامعة جون هوبكنز.

4. عمل بيتر أجرى نائبًا لرئيس للعلوم والتكنولوجيا في المركز الجامعي للطب بديوك حيث يقود الأبحاث العلمية، كما شغل منصب استاذا للكمياء الحيوية والطب في جامعة جونز هوبكنز.

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5. فى عام 2000 تم انتخاب بيتر أجرى عضوًا في الأكاديمية الوطنية للعلوم، وبعدها بثلاث سنوات تم انتخابه عضوًا في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.

6. ويعد بيتر أجرى عضوًا مؤسسًا لـ"علماء ومهندسون من أجل أمريكا".

7. وفى عام 2003 حصل بيتر أجرى على جائزة نوبل فى الطب مع رودريك ماكينون لاكتشافه "قنوات الماء" في خلايا الإنسان مما ساعد على إيجاد طريقة نقل الأملاح والمياه من وإلى الخلية البشرية، ومكافحة عدد من الأمراض الخطيرة.

8. حصل أجرى على الدكتوراه الفخرية من جامعة كيئو، وزمالة الأكاديمية الباكستانية للعلوم وزمالة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.

9. في 18 مايو 2007 أعلن بيتر أجرى نيته لترشيح نفسه لمجلس الشيوخ الأمريكي ليمثل ولاية مينيسوتا عن الحزب الديموقراطى.

10. عمل بير أجرى رئيسًا للجمعية الأمريكية للعلوم عام 2009.