القبض على تشكيل عصابي لسرقة بطاريات أبراج تقوية شبكات المحمول بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة بطاريات أبراج تقوية شبكات المحمول البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة من (عامل - مقيم بدائرة المركز) أنه أثناء تواجده بمسكنه تناهى لسمعه قيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة نصف نقل (بدون لوحات معدنية) بسرقة البطاريات الخاصة ببرج تقوية تابع لإحدى شركات الاتصالات مقام بقطعة أرض ملك والده مجاورة لمسكنه وحال قيامه وبعض جيرانه بمحاولة ضبطهم أطلق أحدهم عيار ناري من فرد خرطوش في الهواء دون إصابات وفروا هاربين.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم (عاملين، سائق، تاجر – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظتي الغربية والقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن القليوبية والغربية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا حضورهم لمحل الواقعة بالسيارة ملك أحدهم لسرقة البطاريات الخاصة بالبرج المُشار إليه وقيام أحدهم بإطلاق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته لتغطية هروبهم، وبإرشادهم تم ضبط السيارة والسلاح الناري (بندقية خرطوش - طلقتين من ذات العيار) والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.