ضُبط بحوزتهم 18 مفتاح كمبيوتر.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.

تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من (إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة القومية دائرة القسم) باكتشافها سرقة (مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، بعض المشغولات الذهبية، من داخل دولاب صغير بحجرة النوم ولم تتهم أحداً.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - جميعهم مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزة الأول (عدد 18 مفتاح كمبيوتر مصطنع، هاتفان محمول) وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافوا بارتكاب 7 حوادث سرقة بدائرة القسم وقسم أول الزقازيق)، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات (كمية من المشغولات الذهبية والفضية، 4 ساعات، 3 هواتف محمولة، جهاز تابلت).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.