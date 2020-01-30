محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
تمكن رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من إعادة فتاة لأسرتها في مصر القديمة.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بالعثور على شخص تائه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ، وأفاد بعثوره على فتاة 18 سنة، وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة لها والبحث والتحري حتى تم التوصل إلى والدها (بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) وبالاتصال به هاتفياً، وحضر للقسم لاستلام نجلته .
وتوجه المبلغ بالشكر لرجال الشرطة لسرعة الانتقال والتعامل مع البلاغ، كما توجه والد الفتاة بالشكر لرجال الشرطة على رعايتهم لنجلته وتقديم المساعدة لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحث القاهرة تنجح في إعادة فتاة متغيبة لأسرتها بمنطقة مصر القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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