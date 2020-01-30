"هددوا الخفير بالساطور".. ضبط المتهمين بسرقة نصف مليون جنيه من شركة لتجارة الحديد بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية، القبض على المتهمين بسرقة خزينة تحتوي على نصف مليون جنيه، من شركة لتجارة الحديد.

تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (مالك مؤسسة لتجارة حديد التسليح - كائنة بدائرة المركز - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) بقيام شخصان مجهولان بتهديد الخفير الخصوصي القائم على حراسة الشونة الخاصة بالشركة بسلاح أبيض، والاستيلاء على (مبلغ مالي قدره " 554 ألف جنيه" من داخل دولاب خشبي بمكتب المحاسب - جهاز DVR - وكذا هاتف محمول ومبلغ مالي خاصين بالخفير).

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تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي (6 عاطلين – جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمحافظتي الدقهلية والغربية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن (الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، جنوب سيناء) أسفرت عن ضبط (عدد 4 منهم ) وبحوزتهم (عدد 2 سيارة ربع نقل)، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان وقيامهم بالتوجه لمحل الواقعة مستقلين السيارتين وتمكنوا من الدلوف لداخل المخزن عقب قص القفل الخاص بالبوابة الحديدية، وقيام اثنين منهم بتهديد الخفير بالسلاح الأبيض والاستيلاء على المسروقات كرهاً عنه، وفروا هاربين، وتم بإرشاد المتهمين المضبوطين ضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وكذا مبلغ مالي قدره (118ألف جنيه) من ضمن المبلغ المستولى عليه، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان وباقي المبلغ المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.