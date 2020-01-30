بـ "نصف كيلو هيروين".. ضبط اثنين من مروجي المخدرات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الشرقية قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي وبحوزتهما (بندقية آلية، 14 طلقة نارية من ذات العيار، 650 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.