مرور الجيزة: كثافات بسبب إصلاحات نفق النهضة وكوبري عرابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد محيط ميدان النهضة بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة. ورصدت غرفة عمليات المرور تباطؤ حركة السيارات بمحيط الميدان وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، بسبب أعمال الصيانة والإصلاح داخل نفق النهضة. وشهد محور أحمد عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وتكدس مروري بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات، وتسيير حركة السيارات الي طبيعتها تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة.

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