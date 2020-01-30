زواج عرفي ودهاء حواء.. سر اختفاء مضيفة جوية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت أجهزة الأمن ملابسات اختلاق واقعة اختطاف مضيفة جوية بالجيزة.
تبلغ لقسم شرطة الهرم من سيدة بخروج ابنتها (مضيفة جوية) من مسكنهما بمنطقة المعادي بالقاهرة إلا أنها لم تعد وتبين غلق هاتفها المحمول، في وقت لاحق ورد لها اتصال من هاتف محمول "محدد" طلب خلاله المتصل مبلغ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحها.
تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى قيام المتغيبة باستئجار شقة بمساكن الفردوس بأكتوبر، وأنها تتردد عليها صحبة موظف بشركة توريدات مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، وزواجه منها عرفياً.
باستهداف الشقة أمكن ضبط المتغيبة والمذكور والهاتف المحمول المستخدم في المساومة، وبمواجهتهما اعترفا باختلاق الواقعة لرغبة المضيفة في مساعدته مادياً.
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