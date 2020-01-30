بالصور.. المصيلحي يفتتح مصنعًا لإنتاج الزيوت في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مصنع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج وتعبئة الزيوت، بحضور اللواء راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد.

وتفقد وزير التموين المرحلة الأولى من المصنع التي تشمل: خزانات الزيت الخام والمكرر، وعنبر التعبئة للزيوت، والمبنى الإداري، والخزان الأرضي للحريق، وخزانات المياه للتشغيل ومبنى الغلايات، وعنبر مخزن المنتج التام، وغرف الكهرباء، وسكن العمال.

وأشار محافظ بورسعيد، خلال كلمته عقب الافتتاح، إلى أن الشركة البورسعيدية لإنتاج وتعبئة الزيوت تعتبر إضافة كبيرة للمنطقة الصناعية، وتساهم في توفير الإنتاج والتسويق وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف الوزير على هامش زيارته لبورسعيد لافتتاح عدد من المشروعات بينها فرع جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز هو وكيل المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية.