​الأزهر تهنئ أستاذة بكلية الدراسات لتعيينها رئيسا لدار الكتب والوثائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنأت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الدكتورة نيفين محمد موسى، الأستاذ بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، بمناسبة تعيينها رئيسا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، التابعة لوزارة الثقافة.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها الخميس، أن المرأة لها نصيب كبير في كافة المناصب القيادية في مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، التي يوجد بها ما يقرب من 20 عميدة وأكثر من 40 وكيلا.

وشغلت الدكتورة نيفين محمد محمود موسى، أستاذ الوثائق بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، عددا من المناصب منها: رئيس قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات بجامعة الأزهر (2013- سبتمبر2019)، ورئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، والأمين العام للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، واستشاري فني بمشروع رقمنة الأرشيف التاريخي بمجلس الوزراء في الفترة (2009- 2011)، ومشرف على جودة الأعمال الفنية بدار الوثائق القومية (2007- 2015).