​مقترح برلماني بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء إلى 3 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، اليوم الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة قيمة بدل العدوى المقرر للأطباء وهيئة التمريض ليتراوح من 1200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

وأشار أبوطالب، في مقترحه، إلى أن زيادة بدل العدوى حق أصيل للأطباء والتمريض لمواجهة الأخطار التي يتعرضون لها خلال ممارسة عملهم، فهناك أطباء دفعوا ثمن العدوى غاليًا من حياتهم، في حين أن هناك فئات أخرى كوكلاء النيابة والقضاة يتقاضون بدل عدوى ثلاثة أضعاف البدل المقرر للأطباء.

وأوضح عضو مجلس النواب: "آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية في مسح أجُرى على قطاع من الأطباء والتمريض، وجد أن 50% منهم لديهم عدوى بشكل أو بآخر.. وهناك حكم قضائي صدر لصالح نقابة الأطباء يلزم الحكومة بزيادة قيمة بدل العدوى".

وتساءل أبوطالب: هل لا يعلم رئيس الوزراء أن قيمة بدل العدوى الحالي لا يساوي دولار واحد؟، وهي سابقة لم نراها في أي دولة، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة بدل العدوى.