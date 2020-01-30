أخبار مصر | 77,7 % نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 77,7 % نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة، للعام الدراسي 2019/2020، إذ بلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7 %، حيث حضر الامتحانات 150929 طالب وطالبة نجح منهم 117271.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، فيما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبا100% ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95 %، كما اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الاعداية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5 %.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بأنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم غدا من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.