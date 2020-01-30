أخبار مصر | محافظ القاهرة: لم نرصد حالات مصابة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: لم نرصد حالات مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة: إن أجهزة الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان وجود منظومة صحية متكاملة كأحد الركائز الفعالة، التي تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمنظومة الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار "عبد العال"، إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة، لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس ncov 2019 المعروف بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة، وإلى إصدار مديرية الصحة بالقاهرة، منشور يتضمن التعريف بكيفية تشخيص حالات الفيروس وكيفية التعامل معها سواء كانت حالة مشتبه بها أو مؤكدة والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على توافر مستلزمات مكافحة العدوى، وأدوات الوقاية بكميات كافية لحاجة العمل، ومتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية، وخطة التأمين الصحي، التي وضعتها الوزارة؛ للتصدي للفيروس؛ لمنع دخوله البلاد، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة، ومتابعة إجراءات الرقابة الصحية حيال الركاب القادمين من دولة الصين والبلدان التى ظهر بها المرض.