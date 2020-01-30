أخبار مصر | "اكتمال البدر" و"إعمال العقل".. ندوتان لـ"الأزهر" بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اكتمال البدر" و"إعمال العقل".. ندوتان لـ"الأزهر" بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، ندوة لمناقشة كتاب "عندما يكتمل البدر"، للشاعرة مريم توفيق، بحضور الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمفكر الدكتور كمال زاخر.

كما يعقد الجناح، في تمام الرابعة عصرا، ندوة بعنوان "إعمال العقل لفهم الواقع المعاصر" بحضور الدكتور عبدالله سرحان، أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور عمرو شريف، المحاضر في مجال الإلحاد وفلسفة الأديان، يدير الندوة الأستاذ محمود عبد الرحمن.

ويشارك الأزهر الشريف –للعام الرابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.