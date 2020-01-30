أخبار مصر | اليوم.. بدء قبول طلبات 158 فرصة عمل في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء قبول طلبات 158 فرصة عمل في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، اليوم الخميس، قبول طلبات راغبي العمل على 150 فرصة عمل في سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة.

وأوضحت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في بيان صحفي، أن باب التقديم مفتوح حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية، فضلا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية، و3 وجبات طعام "فطار وغذاء وعشاء" وبدل مواصلات، وتأمين صحي.

وتقبل المديرية 8 فرص عمل بإحدى كبري شركات التأمين التكافلي (مالتي ناشونال)، براتب ثابت لكل أعضاء فريق وموظفي ومديري المبيعات، فضلا عن العمولات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

وصرح وزير القوى العاملة محمد سعفان، بأن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة للعمل بالفنادق تتمثل في مُشرف أول إشراف داخلي، ومُشرف إشراف داخلي (غرف ومناطق عامة)، وعامل إشراف داخلي (غُرف)، وعامل إشراف داخلي (مناطق عامة)، ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير، وكابتين.

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وفي نفس السياق أشار ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية إلي أن شركات التأمين التكافلي تطلب موظفي ومديري مبيعات؛ لاستكمال هيكلها الوظيفي بالإسماعيلية، ويشترط في المتقدم لموظفي المبيعات الحصول علي مؤهل دراسي ليسانس أو بكالوريوس، والسن من 25 إلي 35 سنة، وخبرة في مجال التأمين، والعقارات، والبنوك، وأن يكون المتقدم حسن المظهر واللباقة، والقدرة على الإقناع وتأدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

أما المتقدم لوظيفة مدير مبيعات، الحصول علي مؤهل دراسي عالي ليسانس أو بكالوريوس، وخبرة في الإدارة والمبيعات، والتأمين، والسن من 30 إلي 35 سنة، ويفضل أن تكون أنثي، وتمتلك سيارة .

وقال مدير المديرية: إن المقابلة الشخصية في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الإسماعيلية، مؤكدا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلي أنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق وشركات التأمين طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال: إن الطلبات تقدم من اليوم الخميس وحتي استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية .