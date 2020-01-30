أخبار مصر | 6761 فرصة عمل برواتب تصل لـ5400 جنيه بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6761 فرصة عمل برواتب تصل لـ5400 جنيه بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليماته لمدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، بعرض فرص العمل المتبقية من ملتقى التوظيف الذي عقدته المديرية، بمدينة المراغة، بالمحافظة البالغة، والبالغ عددها 6761 من إجمالي 9661 فرصة عمل، مقدمة من 21 شركة طرحت خلال الملتقى، بعد أن قام بملء استمارات التشغيل 2900 شاب.

وكلف الوزير، مدير المديرية بسوهاج، الدكتور هشام أبو زيد، بضرورة متابعة تشغيل الشباب في الشركات التي حررت لهم عقود عمل، وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وضمان وجود استمارة رقم 1 تأمينات لضمان التأمين على العمال، وتأكيد مبدأ الأمان الوظيفي.

وقال مدير المديرية: إن توجيهات الوزير بعقد الملتقى، جاء في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برواتب مجزية تبدأ من 2600 جنيه وتصل في بعض الوظائف إلى 5400 جنيه، حسب المؤهل والخبرة.

وأضاف أن الوظائف تنوعت ما بين مهندسين مدني وكهرباء، ومحاسبين، ومهندسين زراعيين، وأطباء بيطريين، وكاشير، ومديري فروع ، وطباخين، وفنيين إنتاج، ومندوبي مبيعات، وتسويق، وسائقين، وعمال مزارع ، ومشرفين أمن، وعمال خدمات وغيرها من الوظائف المتبقية التي تقوم المديرية بطرحها من خلالها حاليا.



وتابع أنه تنفيذا لتكليفات الوزير، بضرورة استيفاء الشركات نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا للقانون 10 لسنة 2018، فإن الشركات تلقت طلبات من ذوي الهمم طبقا لما يناسب قدراتهم ومؤهلاتهم.