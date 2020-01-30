أخبار مصر | وزير المالية: ميكنة مطار القاهرة خلال الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية: ميكنة مطار القاهرة خلال الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعض شركات المحاسبة التي ألغت متطلبات المهنة وأمانتها، واستخدمت أساليب بطرق غير شرعية، لم يكن لها مكان في مصر الفترة القادمة.

وأوضح معيط خلال إلقائه كلمته بندوة لمناقشة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية، أن هناك مكاتب للمحاسبة تتعامل بطرق خسيسة مثل الرشاوي، مشددًا بأنهم سيواجهون عقوبات صارمة في الفترة القادمة، مضيفًا: "لإعادة الانضباط للمنظومة الضريبية، ستكون كل الفواتير في مصر مميكنة إلكترونيًا بهدف إعطاء الدولة حقها".

وتابع: "بدأنا مميكنة بعض الإجرءات الجمركية وأن القانون حاليًا متواجد في مجلس النواب"، منوهًا أن مطار القاهرة سيكون مميكن خلال الفترة القادمة سواء في الصادرات أو الوردات، موضحًا: "قبل نهاية شهر فبراير سيكون المركز اللوجستي مميكن الكترونيًا".

وأكد وزير المالية، أن العالم الحالي سيشهد العديد من القوانين ستناقش بهدف تيسير الأعمال وجذب الاستثمار، لافتًا إلى أن قانون الدخل سيكون صديق لبيئة استثمار جاذبة وليست نافرة.