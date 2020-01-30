أخبار مصر | "صناعة البرلمان" تحذر من ظاهرة خطيرة تهدد إنتاج الملابس الجاهزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناعة البرلمان" تحذر من ظاهرة خطيرة تهدد إنتاج الملابس الجاهزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة تشهد أزمة طاحنة تهدد الصناعات النسيجية التي شغلت لسنوات طويلة حيزا كبيرا في قائمة الصادرات المصرية.

وأضاف متولي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن عمليات التهريب تعد أكثر الظواهر السلبية التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة في مصر، والتي تتسبب في إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات المهربة.

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وأكد طارق متولي بضرورة حل مشاكل الصناعات النسيجية، واتخاذ الإجراءات مهمة، أولها إعادة الأسواق للمنتج المحلى، بما يتيح له المنافسة للمنتج، خاصة أن تلك الأسواق تم إغراقها بالأقمشة المستوردة المهربة التي يتم إدخالها دون جمارك أو ضريبة مبيعات.

وأشار إلى أن الصناعات النسيجية تواجه العديد من المشكلات التي تهددها، فإلى جانب الملابس المهربة، تعاني الصناعة من نقص في مستلزمات الملابس الجاهزة بسبب نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها بالمقارنة مع المنتج النهائي المستورد من بعض الدول كتركيا وإيطاليا والصين.

وأضاف النائب، أن الصناعة النسيجية تمثل من ٢٥ إلى ٣٠٪ من حجم الصناعة بمصر، بالإضافة إلى أن ٢٥٪ من العمالة المصرية تعمل في قطاع المنسوجات.