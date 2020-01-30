أخبار مصر | "فنون الخط العربي" و"علم البيلوجرافيا" دورة لموظفي المنافذ الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فنون الخط العربي" و"علم البيلوجرافيا" دورة لموظفي المنافذ الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الدكتور محمد حسن، باحث أول بمركز دراسات الكتابات والخطوط بمكتبة الإسكندرية، محاضرتين الأولى بعنوان "فنون الخط العربي المخطوط الإسلامي"، والتي تناولت بالشرح كيفية دراسة الخط العربي، وأهم المراجع التي تتناول كيفية التعامل معه.

كما تناول علم البيلوجرافيا، ماهيته وأهميته وعناصر دراسة المدرسة الخطية، وكذلك التطور التاريخي وأثر الإسلام على الخط العربي.

وجاء ذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث لدورة المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، والتي تعقدها إدارة التدريب بالمنافذ الأثرية لرفع الوعي الأثري لدى موظفيها.

أما المحاضرة الثانية فجاءت بعنوان "مدارس الخطوط والكتابات"، وتناولت أشكال الخطوط على شواهد القبور والمصاحف وأنواع الخطوط وتصنيف أشكال حروف الخط الكوفي وبدايات ظهور النقط على الحروف وأشكال الخط الكوفي والأيوبي وغيرها ومراحل تطور الخط العربي.

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وفي السياق ذاته، ألقى الدكتور وليد منصور، رئيس مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، محاضرة عن برامج العلماء والأعمال البيليوجرافية المتأخرة وكتاب الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم.

وتناول نبذة عن كتاب "مفتاح السعادة" ومصباح السيادة" في موضوعات العلوم، و"كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" وكذا "تاريخ الأدب العربي والتراث العربي".

المحاضرة تناولت كذلك أشكال الفهارس (المطبوع والبطاقي والإلكتروني) ومميزات كل فهرس وعيوبه، وأنواع الفهارس ومنها فهرس العنوان وفهرس المؤلف وفهرس الموضوع وفهرس الناسخ وأمثلة لهم، وأهمية الفهارس وأهمية الاطلاع على أكثر من فهرس وكذا أهمية الوقوف على أماكن المجموعات الخطية، وأهم المكتبات في العراق وتونس والمغرب ومصر وبعض الدول الغربية ومنها إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وكذا الهند.