أخبار مصر | "القوى العاملة" بالبرلمان: حظر النقاب لا يتعارض مع الدستور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" بالبرلمان: حظر النقاب لا يتعارض مع الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، إن حرية الملبس ليست مطلقة بل تتقيد باعتبارات الوظيفة العامة، مؤكدة أن قرار المحكمة بحظر النقاب في الجامعات لا يتعارض مع حرية الملبس التي يكفلها الدستور.

وأوضحت عطوة في بيان لها: الشرطة حينما تفرض زيًا محددًا على أعضائها فذلك لا يتعارض مع حرية الملبس، لكنه التزام بضوابط الوظيفة العامة، وكذلك ملبس القوات المسلحة، وهو ما يؤكد أن وضع ضوابط لملبس شاغلي الضوابط العامة أمر قانوني ودستوري.

وتابعت وكيلة القوى العاملة: قرار حظر النقاب يخدم العملية التعليمية تماما، خاصة أن وجوده يمنع التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وهو أمر هام لصالح العملية التعليمية، مشددة على ضرورة اتخاذ قرارات تنفيذية لدعم القرار في جميع المؤسسات التعليمية سواء الجامعات أو المدارس.