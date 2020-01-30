أخبار مصر | برلمانية تطالب بتعميم حظر النقاب في الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بتعميم حظر النقاب في الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تعميم قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب لدى أعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات وليس جامعة القاهرة فقط.

وقالت حسونة في بيان لها، اليوم الخميس: "بما أن الحكم تحدث في أسبابه عن الوظيفة العامة ومقتضيات شغلها والشروط الواجب توافرها في الزي الملائم معها، فإن الأمر عام، ولا يخص حالة بعينها، ومن ثم فيجب تعميم القرار على جميع الجامعات".

وأكدت أن حكم المحكمة يسهم في جودة العملية التعليمية وتلقي الطلاب، في ظل أن النقاب يمنع التواصل بين الطالب والمدرس، لذلك يجب أن يكون قاعدة عامة ولا يخص جامعة بعينها، خاصة أنه دعم لقيم التنوير والحداثة.