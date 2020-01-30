أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين "صيدلة الزقازيق" و"57357" لتدريب الطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين "صيدلة الزقازيق" و"57357" لتدريب الطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مستشفى سرطان الأطفال 57357، وفدا من طلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق؛ لإطلاع الطلبة والمعيدين على نظام عمل الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى، وتوعيتهم بدورها داخل المستشفى وفي الخدمة الصحية بشكل عام.

وقال الدكتور إبراهيم عبده، صيدلي عمليات بمستشفى 57357: إن عمل الصيادلة يتفرع لأكثر من 30 تخصصا، بحيث تغطي تفاصيل العلاج في كافة التخصصات الطبية التي تقدمها المستشفى.

وأضاف أن التخصصات تتضمن مراحل علاج المرضى وفترات بقاءهم بشكل كامل في المستشفى، وأن كل 10 أطفال مرضى يوجد معهم صيدلي مسئول عن تطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بكل منهم، وشرحها لأهالي الأطفال.



وتفقد الوفد، صيدلية 57357، واطلع تفاصيل تحضير جرعات الأدوية للأطفال المرضى، وتطبيق صرف علاج المرضى بالجرعات المحددة له فقط دون زيادة أو عشوائية.

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ومن ناحيته، قال الدكتور محمد جلال، مدير مركز المعلومات الدوائية بمستشفى 57357: إن إنشاء المركز الجديد للمعلومات الدوائية بصيدلة الزقازيق، يتطلب أولا إنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية، والتي تكون مسئولة عن المعلومات الكاملة لعلاج المرضى، ويعمل بها أشخاص عملوا واطلعوا على عمل كافة الأقسام بالمستشفى.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور شريف كمال، مدير الصيدلة بـ57357: إن المرحلة الحالية تشهد إعداد بروتوكول تعاون علمي -تدريبي بين كلية الصيدلة– جامعة الزقازيق، ومستشفي سرطان الأطفال بمصر 57357، باعتبار المستشفى منارة للتدريب والتطوير في المجال الطبي عامة، والصيدلة الإكلينيكية خاصة.

وأشار إلى المستشفى جذب أنظار العالم الطبي وخاصة الصيدلي، فأصبح لديه برامجا متعددة مثل "فارم دي"، بالتعاون مع كلية الصيدلة جامة كولورادوا الأمريكية، إضافة إلى برنامج الإقامة المعتمد من الجمعية الأمريكية للمؤسسات الصيدلية، وبرامج تعليم صيدلي مستمر لمقررات معتمدة.

واستطرد: تسعى كلية الصيدلة جامعة الزقازيق إلى الارتقاء بمستوى طالب الصيدلة، لمواكبة التطور المستمر في المهنة، وتقدم برامجا متميزة في الصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلانية، من حيث تطوير المنهج وإدخال شق عملي لمحاكاة دور الصيدلي مع المريض، وكذلك مع الفريق الطبي.