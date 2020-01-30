أخبار مصر | برلماني يطالب بحلول لإعادة الذهب الأبيض إلى رونقه

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وقال: إن البذور الجديدة ومنها البذرة "جيزة ٩٤" التي وفرتها الدولة لزيادة الإنتاجية وإعادته لسابق عهده، تسببت في عدة مشكلات للفلاحين، والتي كان من أبرزها إنتاج قطن رديء الجودة، ونقص كمية الناتج من عملية الزرع، وأن فدان القطن تقلص من 10 قناطير إلى 4 قناطير فقط خلال هذا الموسم.
وأضاف أننا نحتاج إلى تطبيق زراعة القطن العضوي بطريقة سليمة، بشكل يحقق قيمة مضافة على الاقتصاد المصري من خلال زيادة المساحات المزروعة من القطن العضوي.
ولفت إلى أن ذلك سيساهم في زيادة قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وبالتالي ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب التوسع في خطوط إنتاجية جديدة والتي تخلق فرصا تشغيلية، تساهم في انخفاض معدل البطالة.
وطالب النائب، بخطة زراعية واضحة، بداية من توفير التقاوي ومراحل زراعة القطن، وحتى التسويق الداخلي والتصدير، مرورا بتطوير محالج القطن ودعم مصانع الغزل والنسيج.