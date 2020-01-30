أخبار مصر | وفد من "الأطباء" يسلم مصابات حادث المنيا ٢٠ ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من "الأطباء" يسلم مصابات حادث المنيا ٢٠ ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد من نقابة الأطباء، مصابات حادث المنيا الباقيات تحت العلاج في معهد ناصر، حيث تستدعى حالتهن الصحية الاستمرار فى العلاج وإجراء عمليات جراحية.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الوفد المكون من الدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق، والدكتور احمد فتحى، أمين صندوق مساعد، والدكتور احمد صلاح عضو المجلس، سلم كل طبيبة مصابة شيك بمبلغ ١٠ آلاف جنيه من نقابة الأطباء وشيك آخر بنفس القيمة من اتحاد المهن الطبية.

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وأكدت النقابة على ضرورة الاهتمام والرعاية الكاملة للطبيبات المصابات حتى استقرار حالتهن الصحية التى تحتاج لعلاج يمتد لشهور.

جدير بالذكر أن حادث طبيبات المنيا الذى وقع منذ أسبوعين نتيجة التعسف الإداري نتج عنه ثلاث وفيات و١١ إصابة، خرجت ٨ طبيبات منهن من المستشفى بعد استقرار حالتهن ومازالت ثلاث طبيبات تحت العلاج، ووهن الطبيبة راعوث القس اشعياء، التى أجريت لها جراحة استئصال للرحم والأنبوب والمبيض الأيسر بعد فقدها لجنينها عمره ٦ شهور متوفى وتفريغ تجمع دموى بالبطن وكسر بالفخذ والحوض ومازالت فى حاجة لجراحة، والطبيبة آمنة محمد محمد، أجريت لها عملية تثبيت كسر بالفخذ والساق والفك.

بالإضافة إلى الطبيبة نوارة نبيل حمدان، أجريت لها عمليات لتثبيت كسر بعظمة الفخذ الأيمن وكسر بعظمة القصبة اليسرى وكسر فى الفك أيضا وتحتاج حالتهن إلى علاج يمتد لشهور.