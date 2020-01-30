أخبار مصر | عاجل.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن البدء في صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد، اعتبارًا من السبت القادم.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس: ويتم الصرف من خلال كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارا من الأحد الثانى من شهر فبراير لما يزيد عن ٨.٣١ مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من ١٥.٢٤ مليار جنيه.

وأضافت "القباج"، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن ٣.٣٩ مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٠ مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٦.٠٢١ مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٦ مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف ٤.٤٢ مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن ١.٦٥ مليون قائم بالصرف.