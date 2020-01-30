أخبار مصر | اليوم.. استكمال مناقشات قانون التجارب السريرية في البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال مناقشات قانون التجارب السريرية في البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف مجلس النواب، اليوم الخميس، استكمال مناقشات مشروع قانون التجارب السريرية في ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من البنود، التي تمت إحالتها للبرلمان منذ دور الانعقاد الرابع.

وانتهت المناقشات على مدار الفترة الماضية بالإحالة إلى لجنة صياغة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لصياغة التعديلات النهائية في ضوء الاعتراضات الرئاسية ومناقشات النواب.