مصر | مفاجآت في واقعة إدعاء مضيفة طيران اختطافها في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في واقعة إدعاء مضيفة طيران اختطافها في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات اختلاق واقعة اختطاف مضيفة جوية، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بخروج كريمتها "مضيفة جوية" من مسكنهما بمنطقة المعادى بالقاهرة ألا أنها لم تعد وتبين غلق هاتفها المحمول، وفي وقت لاحق ورد لها اتصال من هاتف محمول "محدد" طلب خلاله المتصل مبلغ مالي قدره مليون جنيه، مقابل إطلاق سراح كريمتها.

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وشكل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتوصلت تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع إلى قيام المتغيبة باستئجار شقة بمساكن الفردوس بأكتوبر، وأنها تتردد عليها صحبة موظف بشركة توريدات، مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، وزواجه منها عرفيًا.

وباستهداف الشقة تمكنت مأمورية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث قسم الهرم، الرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، من ضبط المتغيبة والموظف والهاتف المحمول المستخدم في المساومة.

وبمواجهتهما اعترفا باختلاق الواقعة لرغبة المتغيبة في مساعدته ماديًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.