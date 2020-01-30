شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية في وادى النطرون لتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الخميس، محافظة البحيرة، يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير وتنمية مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون وتفقد عدد من نقاط المسار.

ومن المقرر أن يزور اللواء محمود شعراوى، والمحافظ، قصر ثقافة وادى النطرون لافتتاح معرض لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومدارس التعليم الفني، ومنتجات السجاد اليدوى برشيد، بالاضافة إلى جناح خاص بمنتجات أديرة وادى النطرون.

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وصرح شعراوى، بإن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الآخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات، وفى ظل اهتمام ومتابعة من مجلس الوزراء ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب.

وأوضح الوزير، أن محافظة البحيرة تتضمن عدداً من المواقع الأثرية ضمن المسار، تتمثل في 3 أديرة بوادى النطرون، وهى دير البراموس، ودير الريان، ودير الأنبا بيشوى، مشيراً إلى أن الوزارة قد عقدت عدة اجتماعات لإزالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجه المشروع بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة اهتماماً بالغاً، وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة، بجانب توفير فرص عمل للشباب.