شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر إسقاط الجنسية عن «سميح حجاج» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على إسقاط الجنسية المصرية عن «سميح حجاج»، فلسطيني الجنسية، لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة. وللاطلاع على نص القرار:

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