شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتلقي تقريرًا عن المفاوضات مع الكويت لتخفيف القيود على الصادرات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، تقريرا عن نتائج جولة المفاوضات المصرية الكويتية والتي تمت بمدينة الكويت، برئاسة الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وبمشاركة المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في تصريحات صحفية الخميس، إنه تم عقد لقاء مع مجلس إدارة الإتحاد التعاوني للجمعيات الاستهلاكية الكويتي لمناقشة سبل زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت، أعقبه عقد لقاء مع قيادات الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية.

وأضاف «العطار» أنه تمت مناقشة تخفيف إجراءات الفحص المشددة التي تفرضها الهيئة على كافة الصادرات الزراعية المصرية، موضحا أن الجانب المصري طالب نظيره الكويتي بتخفيف هذه الإجراءات على بعض المنتجات وإلغائها على البعض الآخر بحيث يقتصر الفحص المشدد فقط على الأصناف التي قد يظهر بها بعض المخالفات.

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وأبدي الجانب الكويتي تفهمه الشديد لمطالب الجانب المصري ورحب بها، خاصة بعد أن أكدت الهيئة عدم رصد أي شحنات مخالفة خلال الثلاثة شهور الماضية ووعد بدراسة هذه المطالب تمهيدا لتنفيذها بعد العرض على اللجنة العليا لسلامة الغذاء بدولة الكويت، كما تم الاتفاق على تفعيل قنوات الاتصال الرسمية والإخطار السريع بين الجانبين في حالة اكتشافه أي شحنات مخالفة لاتخاذ القرارات اللازمة تجاه أي مخالفة على أي شركة تقوم بتصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات التي تطلبها الجهات الكويتية.

يأتي ذلك بينما تمكنت وحدة نفاذ الأسواق التابعة للحجر الزراعي المصري من أن تفتح الأسواق الهندية أمام البطاطس، كما نجحت وحدة نفاذ الأسواق في فتح سوق البطاطس بدولة موريشيوس.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي ان صادرات مصر الزراعية تشهد انتعاشا كبيرا خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد تخطى صادراتها الـ5.5 مليون طن لأول مرة وجار الشحن، دون الإخلال بالمعروض بالأسواق المحلية بسبب زيادة الإنتاج، ويتميز المنتج المصري بالجودة العالية، وثقة الأسواق العالمية في منتجات الخضر والفاكهة المصرية التي أدت إلى تنافس العديد من الأسواق الجديدة لفتح أسواقها أمام المنتج الزراعى المصري.

وشدد «العطار» على أن خطة الحجر الزراعي المصري تعمل على فتح المزيد من الأسواق الجديدة لعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها لجودة الصادرات بما يضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأكد تقرير أصدره الحجر الزراعي المصري، أن الفترة الحالية شملت دخول أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية «للخضر والفاكهة» لأول مرة، منها «المانجو» إلى جنوب إفريقيا، وتصدير «البلح الطازج» إلى الصين، والعنب والموالح للبرازيل، ودخول أسواق جديدة حيز التنفيذ حاليا مع دول اليابان أمام صادرات الموالح، وتم توقيع البروتوكول مع نيوزلندا للموالح، وأستراليا أمام البلح، وسوق جديدة للبصل في إندونيسيا، وسوق للصين أمام الرمان.