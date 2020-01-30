شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تجديد إعارة اللواء مهندس محمود نصار رئيسًا لـ«المركزي للتعمير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، قرارا وزاريا برقم 71 لسنة 2020، بتجديد إعارة اللواء أ.ح مهندس محمود أحمد فهمي عبدالحميد عبدالواحد نصار، من القوات المسلحة، للقيام بمهام رئيس الجهاز المركزي للتعمير لمدة عام آخر.

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